İlaçta fırsatçılar pusuya yattı o tarihi bekliyorlar

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, döviz kurundaki değişkenliğin ilaç fiyatlarına da zam olarak yansıyacağını söyledi.

Zamlı fiyatların 20 Şubat'ta geçerli olacağını belirten Neşet Gündüz, bunun fırsatçılığı da beraberinde getirdiğini öne sürdü. Son iki haftada ilaç almak için eczaneye giden hastaların, stoklarda ilaç kalmaması nedeniyle, muadil (eşdeğer) ilaçlar aldığını ifade eden Neşet Gündüz, "En büyük sorun kanser ilaçlarının da bulunamıyor olması. Eczacılarımız, kendilerinin hasta ile karşı karşıya getirildiğini savunarak, bu durumdan kendilerinin de şikayetçi olduklarını ifade ediyor" dedi.

HERKES BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Ecza depolarının eczacıları, eczacıların ise vatandaşları geri çevirdiğine dikkat çeken Gündüz, Rekabet Kurulu ve bakanlıklara çağrıda bulundu.

Fırsatçılara dur denmesinin gerektiğini belirten Gündüz, şu ifadeleri kullandı: "Stokta ilaç varken, zam beklentisi nedeniyle eczacılara ilaç vermemek fırsatçılıktır. Bu nedenle de sıkı denetimlerle bunu yapanlara cezai yaptırım uygulanmalıdır" dedi.

Eczacılarında bu durumundan şikayetçi olduğunu dile getiren Gündüz,"Depolara ilaç akışı büyük oranda kesilmiş durumda. Bu sorunun ana kaynağı, özellikle üretici firmaların ilaçları elinde tutarak piyasaya vermemesi ve bazı ticari depoların aldığı ilaçların kaydını girmeyerek eczanelere göndermemesidir." diye konuştu.