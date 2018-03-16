İlaç sektörü yasak aşk skandalını konuşuyor

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "İlaç sektörü bu skandalı konuşuyor!" başlıklı köşesinde ilaç firmasında pembe dizileri yaya bırakacak detaylar aktardı. Her şey Türkiye’deki çok uluslu bir ilaç firmasının yönetim kurulu üyelerinden birinin metresi yerine yanlışlıkla karısına müstehcen bir video göndermesiyle başlıyor. Sözü daha fazla uzatmıyor ve sizleri Candaş Tolga Işık'ın yazısıyla başbaşa bırakıyoruz:

ERKEK YÖNETİCİYLE BERABERMİŞ

"Aldatılan kadın televizyona çıkıp hadiseyi anlatırken laf arasında “Ben aslında eşimin çalıştığı ilaç firmasında kendisi gibi bir başka yöneticiyle beraber olduğundan şüphe ediyordum fakat şüphelendiğim kadın yönetici eşimle değil, aynı firmadaki bir başka erkek yöneticiyle berabermiş...” diyor.

ESKİ ÇALIŞANI BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEP TELEFONLARINA GİRİYOR

O sırada bu programı aynı şirketten kısa süre önce haksız yere atılan eski bir bilgi işlem çalışanı da seyrediyor. İşi gücü bırakıp “bulut” üzerinden bütün yönetim kurulunun cep telefonlarına giriyor. Ve yönetim kurulunun neredeyse tamamı evli üyelerinin çoğunun birbirleriyle yasak aşk ilişkileri olduğunu ortaya çıkarıyor.

YAZIŞMALAR, FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR EVLERE ŞENLİK

Bununla da yetinmeyip yazışmaların linkini her sabah tüm şirket personeline mail atmaya başlıyor. Yöneticiler arasındaki yazışmalar, fotoğraflar, videolar evlere şenlik! Evli insan kaynakları yöneticisiyle sevgili olup birkaç ay içinde terfi edenler mi istersin benim diyen pembe dizide göremeyeceğiniz marjinal ilişkiler mi?

Olay patlıyor. Şirketin dünya merkezi skandala müdahil oluyor. Adı karışan tüm yöneticiler derhal işten çıkarılıyor. Yanlış anlamayın; bahsettiğim yönetim kurulunda en az tahsilli olanın 2 yüksek lisansı var. En düşük maaş alan ayda 50 bin lira kazanıyor. Hepsi sektörün bilenen, tanınmış insanları... Anlayacağınız, Türkiye’de ilaç sektörü şu sıralar bu skandalı konuşuyor!"

Candaş Tolga Işık'ın yazısının tamamı