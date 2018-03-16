  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

İlaç sektörü yasak aşk skandalını konuşuyor

İlaç sektörü yasak aşk skandalını konuşuyor

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Türkiye'de çok uluslu bir ilaç firmasında yaşanan aşk skandalının şaşırtan ayrıntılarını köşesine taşıdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-03-2018 10:21 - Güncelleme: 16-03-2018 10:21

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "İlaç sektörü bu skandalı konuşuyor!" başlıklı köşesinde ilaç firmasında pembe dizileri yaya bırakacak detaylar aktardı. Her şey Türkiye’deki çok uluslu bir ilaç firmasının yönetim kurulu üyelerinden birinin metresi yerine yanlışlıkla karısına müstehcen bir video göndermesiyle başlıyor. Sözü daha fazla uzatmıyor ve sizleri Candaş Tolga Işık'ın yazısıyla başbaşa bırakıyoruz:

ERKEK YÖNETİCİYLE BERABERMİŞ
"Aldatılan kadın televizyona çıkıp hadiseyi anlatırken laf arasında “Ben aslında eşimin çalıştığı ilaç firmasında kendisi gibi bir başka yöneticiyle beraber olduğundan şüphe ediyordum fakat şüphelendiğim kadın yönetici eşimle değil, aynı firmadaki bir başka erkek yöneticiyle berabermiş...” diyor.

ESKİ ÇALIŞANI BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN CEP TELEFONLARINA GİRİYOR
O sırada bu programı aynı şirketten kısa süre önce haksız yere atılan eski bir bilgi işlem çalışanı da seyrediyor. İşi gücü bırakıp “bulut” üzerinden bütün yönetim kurulunun cep telefonlarına giriyor. Ve yönetim kurulunun neredeyse tamamı evli üyelerinin çoğunun birbirleriyle yasak aşk ilişkileri olduğunu ortaya çıkarıyor.

YAZIŞMALAR, FOTOĞRAFLAR, VİDEOLAR EVLERE ŞENLİK
Bununla da yetinmeyip yazışmaların linkini her sabah tüm şirket personeline mail atmaya başlıyor. Yöneticiler arasındaki yazışmalar, fotoğraflar, videolar evlere şenlik! Evli insan kaynakları yöneticisiyle sevgili olup birkaç ay içinde terfi edenler mi istersin benim diyen pembe dizide göremeyeceğiniz marjinal ilişkiler mi?

Olay patlıyor. Şirketin dünya merkezi skandala müdahil oluyor. Adı karışan tüm yöneticiler derhal işten çıkarılıyor. Yanlış anlamayın; bahsettiğim yönetim kurulunda en az tahsilli olanın 2 yüksek lisansı var. En düşük maaş alan ayda 50 bin lira kazanıyor. Hepsi sektörün bilenen, tanınmış insanları... Anlayacağınız, Türkiye’de ilaç sektörü şu sıralar bu skandalı konuşuyor!"

Candaş Tolga Işık'ın yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İlaç sektörü yasak aşk skandalını konuşuyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Recep 16 Mart 2018 11:47 Bu ahlaksızlık oluyor da size ne? İnsanların gizli yönlerini ifşa etme size mi kalmış? İşinize gelince Allah ile kul arası dersiniz gelmezse habercilik adına ne tecessüslükler yaparsınız! Sorsam "Elhamdulillah Müslümanım" diyeceksiniz. Ama Allah ayette farz olarak size insanların gizli yönlerini araştırmayın ve insanların ayıbını örtün demez mi? Bu ahlaksızlıksa bunu ifşa etmek, haber yapmak ve yayınlamak da nedir? Empati yapın, yazıktır! Ayıptır. Zira insanlar bu tür haberlerle daha çok kirletiliyor!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro