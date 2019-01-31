İl Müdürü Bestami Erkoç'un skandallarının ardından Bakanlık harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç'un kurumda çalışan kadın personeli taciz ettiği, ayrıca Bakanlığın çocuk evinde de yedi ayrı kadını tacizden soruşturma geçirdiği ortaya çıkmıştı. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın da TBMM gündemine taşıdığı bu gelişmenin ardından, Erkoç hakkındaki yeni bir soruşturma daha ortaya çıktı.

MAKAM ARACINI AİLESİNE TAHSİS ETTİ

Erkoç'un kendi kullandığı makam aracının dışında bir makam aracı daha talep ettiği ve bu aracı da eşi ve çocuğuna kullandırttığı ortaya çıkmış, Erkoç hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Birgün'ün aktardığı habere göre; konuyla ilgili haberlerin ardından Erkoç görevinden alındı. Erkoç'un yerine Ferhat Odabaşı yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü görevine atandı.