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IKYB gözünü Türkiye'ye çevirdi! Tam 12 milyar dolar

IKYB gözünü Türkiye'ye çevirdi! Tam 12 milyar dolar

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında ikinci aşamanın 5 Kasım'da uygulamaya konulması bekleniyor. Yaptırımlar sonucunda İran'da ham madde maliyetinin artması ve iç piyasa ihtiyacını karşılamak için de ihracatının dolaylı olarak düşmesi kuvvetle muhtemel görülüyor. Bu durum IKYB yönetiminin yönünü Türkiye'ye çevirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:09 - Güncelleme: 19-10-2018 15:09

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan ithalatın azalması durumunda oluşacak açığı Türk ürünleriyle kapatmayı planlıyor. Türkiye ile IKBY arasında yıllık ticaret hacmi yaklaşık 10 ila 12 milyar dolar civarında.

İran'ın hem petrol hem de petrol dışı ürünlerini en çok ihraç ettiği bölgelerin başında IKBY geliyor. İran-Irak arasındaki bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 8 gümrük kapısının 3'ü IKBY'nin Süleymaniye ve Erbil vilayetlerine açılıyor.

Merkezi Süleymaniye kentinde yer alan IKBY İhracat ve İthalatçılar Birliği'nin Başkanı Mustafa Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptırımların ilk aşamasının devreye girdiği ağustostan bu yana İran'dan bölgeye gıda ürünleri sevkiyatında yavaş yavaş aksamalar meydana gelmeye başladığını söyledi.

Sorunlar meydana gelebilir: Hâlihazırda İran'ın IKBY'ye domates ve patates ihracatının tamamen durduğunu belirten Abdurrahman, "Diğer ürünlerin ithalatında şimdilik herhangi bir aksama yok. Ancak gelecek ay yaptırımların sıkılaştırılması ve bunun sonucunda İran'ın ihraç ettiği ürünlerin maliyetinin artması halinde sorunlar meydana gelebilir" dedi.

İran'a dışarıdan gelen ham maddelerin döviz cinsinden tedarik edildiğini aktaran Abdurrahman, bunun da doğrudan maliyeti etkilediğini dile getirdi.Abdurrahman, IKBY ile İran arasındaki ticaret hacminin yıllık 5-6 milyar dolar civarında olduğunu, ancak yaptırımlar sonrası bunun ne kadara düşeceğini kestirmenin şu an mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'den daha çok ithalat yapacağız: İran'a yönelik yaptırımlar sonucunda IKBY piyasasına yeterli ürün temin edilememesi ihtimaline karşı önlemlerini aldıklarını belirten Abdurrahman, böyle bir durumda oluşacak açığı Türkiye'den kapatacaklarını söyledi.

Türkiye ile zaten çok güçlü ilişkilere sahip olduklarını ve IKBY'nin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını hatırlatan Abdurrahman, şunları kaydetti: "İki taraf arasındaki yıllık ticaret hacmi 10-12 milyar dolar civarında. Türkiye hem yakınlığı hem de güçlü üretim altyapısıyla muhtemel ürün açığını kolaylıkla doldurabilecek kapasiteye sahip. Böylesi bir durumda Türkiye'den daha çok ithalat yapacağız." IKBY İhracat ve İthalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Abdurrahman, Türkiye dışında Rusya ve Avrupa ülkelerinin de alternatifler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • SİVASLI 19 Ekim 2018 16:47 NE OLDU ABD ARKANIZDA İDİ DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ SİZDE HİÇ KAFA BEYİN YOKMU KİMİN PEŞİNDEN GİTTİĞİNİZİ HALA ÖĞRENEMİYORMUSUNUZ. ONUN İÇİN DÜNYA COĞRAFYASINA BİR BAKIN NEREDE KAN GÖZYAŞ FİTNE AÇLIK SEFALET SAVAŞ VARSA BİLKİ ABD ORADA????????????????????????????????????

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