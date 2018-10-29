İktidarsızlık ya da sertleşme sorunu nedir Tedavisi var mıdır?

Sorulması en zor sorulardan biri olan sertleşme problemleri ve iktidarsızlık için Prof. Dr. M. İhsan Karaman:

"Tıpta sertleşmeye karşılık ereksiyon terimini kullanıyoruz. Dolayısıyla bir erkeğin, cinsel ilişkiyi başlatacak ya da sürdürecek düzeyde peniste sertleşme sağlayamamasına 'sertleşme bozukluğu', 'ereksiyon kusuru' ya da halk arasında yanlış kullanılan bir terimle "iktidarsızlık" adı verilir.

Bu sertleşme bozukluğu bazen erkek ergenlik çağına ulaştığı andan itibaren hiç ereksiyon oluşmaması olabildiği gibi, bir çok örnekte gördüğümüz gibi hayatının ilk dönemlerinde erken gençlik çağlarında normalken, daha sonra ortaya çıkan bir sertleşme sorunu da olabilir.

Yine aynı şekilde tasnif edersek, sertleşme bozukluğunun bazı durumlarda sürekli olduğunu, yani kişide her durumda (cinsel obje ile uyarılma, elle mastürbasyon, cinsel ilişki) karşılaşılan bir problem olduğu; ama bazı kişilerde sadece cinsel ilişki sırasında ereksiyon kusuru görüldüğü saptanabiliyor." şeklinde konuştu.