'İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın'

Akşener’in, ünlülerin Hatay ziyareti için ‘İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz’ sözlerini cevaplayan şarkıcı Alişan, “Bence selam vermeyi falan bırakın” dedi.

'İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, ünlülerin Hatay ziyareti için ‘İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz’ sözlerini cevaplayan şarkıcı Alişan, “Bence selam vermeyi falan bırakın” dedi. Bir TV programına konuk olan Alişan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ünlülerin Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

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'İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın'

"Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerlerimize gittik" diyen Alişan, sözlerine şu şekilde devam etti. "Meral Akşener "Biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. Bence selam falan vermeyi bırakın. İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın. Suçumuz Türk askerini ziyaret etmek. Bizi Süleyman Demirel çağırdığında da gidiyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. O çağırdığında da gidiyorduk. Ben kaç kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede konser verdim. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani..."

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'İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, ünlülerin Hatay ziyareti için ‘İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz’ sözlerini cevaplayan şarkıcı Alişan, “Bence selam vermeyi falan bırakın” dedi. Bir TV programına konuk olan Alişan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ünlülerin Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

35
'İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın'

"Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerlerimize gittik" diyen Alişan, sözlerine şu şekilde devam etti. "Meral Akşener "Biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. Bence selam falan vermeyi bırakın. İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın. Suçumuz Türk askerini ziyaret etmek. Bizi Süleyman Demirel çağırdığında da gidiyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. O çağırdığında da gidiyorduk. Ben kaç kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede konser verdim. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani..."

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