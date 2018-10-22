İkram turizm ve Ekrem Turizm ilk Umre grubunu kutsal topraklara uğurladı

2018 - 2019 Umre sezonu açıldı. Devam eden kayıtların yanı sıra ilk Umre grupları da kutsal topraklara doğru yola çıktı. İkram turizm ve Ekrem Turizm'de ilk Umre grubunu kutsal topraklara uğurlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

İkram Turizm ve Ekrem Turizm'den yapılan açıklamada: "Umrecilerimizin Kuran’a ve sünnete uygun olarak, huzur içerisinde Umre ibadetlerini yerine getirebilmeleri için İkram turizm ve Ekrem turizm olarak profesyonel ekibimiz ve rehber hocalarımız ile ilk gün ki heyecanımızla her daim misafirlerimizin hizmetinde bulunmanın gurunu yaşıyoruz" denildi.