İkizleri olacağını sanıyordu! Doğuma girdi hayatının şokunu yaşadı

Lauren Perkins’in en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Bir yıl boyunca deneseler de doğal yollarla çocukları olmadı. İkizleri olacağını sanıyordu ama tam tamına 6 bebek dünyaya getirdi.

İkizleri olacağını sanıyordu! Doğuma girdi hayatının şokunu yaşadı

Eşiyle beraber televizyon izlerken yapay dölleme tekniğinden haberdar oldular. Lauren işe yarayıp yaramayacağından emin değildi.Ancak yönteme başvurduktan sonra hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu. Hemşireler kendisine birden fazla çocuk sahibi olma şansının yüksek olduğunu söyledi. Lauren ve eşi de ikizleri olacağı fikrine çok sevindiler. Ultrason sırasında doktor ekrana bakınca şaşırdı ve müjdeli haberi verdi.

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İkizleri olacağını sanıyordu! Doğuma girdi hayatının şokunu yaşadı

Doktor, ‘Burada beş bebek görünüyor” dedi. Lauren bunun imkansız olduğunu düşündü. Ardından doktor, “Bir dakika! Altıncı bebeği de gördüm!” deyince iyice şok oldular. Şaşıran çift ekrana bakınca gerçekten de altı bebek olduğunu gördü. Lauren ve David’in kritik bir karar alması gerekiyordu. Ya bebeklerin bazılarından vazgeçeceklerdi ya da hepsinin dünyaya gelmesini kabul edeceklerdi.

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İkizleri olacağını sanıyordu! Doğuma girdi hayatının şokunu yaşadı

Bir doğumda altı bebeğin de hayatta kalma şansı oldukça düşüktü. Doğum esnasında birçok komplikasyon oluşabilirdi. Bir süre düşündükten sonra altı bebeğin de dünyaya gelmesi gerektiğine karar verdiler. Doğum için aylar öncesinden planlamalar yapıldı. 23 Nisan 2012 tarihinde, Lauren hamileliğinin 30. haftasındayken hastaneye kaldırıldı. Doğumhanede toplamda 35 kişi vardı.

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İkizleri olacağını sanıyordu! Doğuma girdi hayatının şokunu yaşadı

Lauren, “Hem gergin hem de heyecanlıydım. Altı bebeğim olacaktı ve buna inanamıyordum” dedi. Andrew, Benjamin, Caroline, Leah, Allison ve Levi ismindeki bebekler sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Lauren, “Bebeklerimi ancak ertesi gün görebileceğimi düşünüyordum. Altı hemşire kenarda bekliyordu ve hepsinin de kucağında bebek vardı” dedi.

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