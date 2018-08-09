İkizce'de korkutan sel! İş makinesı ırmağa uçtu

ORDU genelinde etkili olarak devam eden sağanak sonucu akarsular adeta coştu. Şehrin çoğu bölgesinde olduğu gibi İkizce ilçesinde de derelerin debisi yükseldi. İkizce ilçesinin ortasından geçen ırmakta da su debisi neredeyse köprülere kadar ulaştı. Şiddetli bir şekilde akan ırmaklar, vatandaşları da korkuttu. Öte yandan, belediye ekipleri de, köprü ve ırmakların yakınından uzak durmaları için vatandaşlara anons yapıyor.

İş makinesi ırmağa uçtu: İkizce ilçesinde dere ıslahında çalışan bir iş makinesi de, biriken suya kanal açmaya çalışırken akıntıya kapılarak ırmağa uçtu. Olayda yaralanan olmazken, kepçe de maddi hasar oluştu.