İkiz kız kardeşler aynı erkeği paylaşıyor! Dünyanın en sıradışı aşkı

Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli ikiz kardeşler aynı erkeği sevip, paylaşmasıyla dünya medyasında olay olmuştu. Hiçbir şeyi ayrı yapamayan ikizler, şimdi de aynı anda hamile kalmak istiyor. Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizlerinin her şeyi aynı, erkek arkadaşları bile! Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 7 senedir aynı erkeği paylaşıyor.

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