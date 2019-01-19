İkinci Palu Ailesi vakası mı? Müge Anlı'da şok anlar...

Müge Anlı'da lise öğrencisi Filiz Karadavut'un cinayeti gündeme geldi. Abla Çiğdem Çakırer'in eşi Umut Çakırer baldızını öldürmekten 12 yıl sonra tutuklandı. Abla Çakırer kardeşinin yaşadığını ve eşinin öldürmediğini iddia ediyor. Filiz Karadavut 2006 yılında kayboldu. 12 yıl sonra ise enişte Umut Çakırer cinayetten tutuklandı. Umut Çakırer'in eşi Çiğdem Çakırer'in kız kardeşinin ölmediğini ve Filiz Karadavut'u gördüğünü söyledi.

"CİNAYETTE KIZIMIN PARMAĞI OLABİLİR" Çiğdem Çakırer kız kardeşini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Çiğdem Çakırer'in annesi ve erkek kardeşi program geldi. Anne Durna Hanım, "Cinayette kızımın da parmağı olabilir." dedi. Durna Hanım sözlerinin devamında ise şunları aktardı, "Çiğdem 'yuvam dağılmasın' diye beni susturdu." diye konuştu.

"ABLAMDA ŞÜPHELENİYORUM" Erkek kardeş Murat Karadavut ise ablası Çiğdem Çakırer'in sürekli kendilerini tehdit ettiğini açıkladı. Murat Karadavut, "Ablamın da cinayette parmağı olduğundan şüpheleniyorum." dedi. Erkek kardeş Karadavut ise annesini konuşturmayan ablası Çiğdem olduğunu aktardı.

  • Medya 19 Ocak 2019 22:49
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