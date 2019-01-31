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İkinci el otomobil satışında akıllara durgunluk veren yöntem

İkinci el otomobil satışında akıllara durgunluk veren yöntem

Bursalı bir vatandaşın yaşadığı dolandırıcılık olayı 'pes' dedirtti. Hem aracından hem de 79 bin lirasından olan vatandaş, "Ben yandım, başkası yanmasın" diyerek internet üzerinden 2. el araç almak isteyenleri ikaz etti.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 14:11 - Güncelleme: 31-01-2019 14:11

Bursalı bir memur, dolandırıcı mağduru oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen memur, yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: "Bir ihtiyacımızı karşılamak için aracımı 80 bin liradan bir internet sitesinde satışa çıkardım. Şehir dışında yaşadığını söyleyen bir kişi telefonla arayarak, aracı satın alacağını söyledi. 79 bin liraya anlaştık. Ertesi gün parayı hesabıma yatırdı. Birkaç gün sonra işlerinin yoğunluğu sebebiyle Bursa'ya gelemeyeceğini, yönlendireceği bir kişiye aracı devredebileceğimi söyledi. 'Benim âcil işim çıktı.Satışı sana gönderdiğim kişinin üzerine yapın' dedi.

Satış yaptığım kişi ile havâle yapan kişi farklı olduğu için sıkıntı yaşadım
Yanıma gelen ve parayı havâle eden kişinin adını söyleyen şahsa aracı noter kanalıyla devrettim. Bir süre sonra büyük şok yaşadık. Araç için havâle çıkartan kişi bir ihtar göndererek, aracın devrini yapmadığımdan ötürü gönderdiği parayı geri talep etti. Her ne kadar 'gönderdiğin kişiye aracın devrini yaptım' desem de derdimi kimseye anlatamadım.

Sattığım kişi ile parayı gönderen kişi arasında bir bağ ispatlayamadım
Satış yaptığım kişi ile havâle yapan kişi farklı olduğu için sıkıntı yaşadım. Sattığım kişi ile parayı gönderen kişi arasında bir bağ ispatlayamadım ve 79 bin lirayı ödemek zorunda kaldım. Hakkımda açılan dolandırıcılık davasında da 6 ay ceza aldım. Arabamın gittiğine mi yanayım, paramın gittiğine mi yanayım?"

Vatandaşları uyarmayı ihmal etmeyen mağdur memur, "İnsanlar araçlarını satarken çok dikkatli olsun. Para kimden havâle edilmiş ise satışı onun adına gerçekleştirsinler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • geçmişolsun 31 Ocak 2019 14:33 Sen enbaşta zokayı yutmuşşsun 80 yazdığın araca 79 veriyosa gelmeden görmeden zaten sıkıntı var demek.Geçmiş olsun.

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