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İkinci Cemal Kaşıkçı cinayeti vakası! Kızların annesinden şok iddia

İkinci Cemal Kaşıkçı cinayeti vakası! Kızların annesinden şok iddia

Gazeteci Cemal Kayıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili sarsıntı sürerken ABD'den şok bir haber daha geldi. Muhalif kimlikli Suudi Arabistan vatandaşı 2 kız kardeş Hudson Nehri kıyısında ölü bulundu. Kızların annesi, ölümlerden bir gün önce Suudi Arabistan'dan gelen tehdidi açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 15:36 - Güncelleme: 01-11-2018 15:36

WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalanarak yok edilmesinin yankıları sürerken ABD'den de benzer bir iddia geldi. New York'ta Ağustos ayından bu yana  kayıp olan 16 yaşındaki Tala ve 22 yaşındaki Rotana Farea kardeşlerin cesedi dün  Hudson Nehri kıyısında bulundu. Kızların annesi, cesetlerin bulunmasından bir gün önce Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği’nden 'ülkeyi terk edin' telefonu aldığını iddia etti.

EVLERİNDEN 225 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDULAR... ABD basınında yer alan haberlere göre 16 yaşındaki Tala ve 22 yaşındaki Rotana Farea ağustos ayından bu yana kayıptı. İki kardeşin cesedi geçtiğimiz hafta Virginia'daki evlerinden 225 kilometre uzakta, New York'taki Hudson Nehri'nin kıyısında bulundu.

YÜZ YÜZE GELECEK YEKİLDE BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ HALDE... Kimlik tespitleri günler sonra yapılan Tala ve Rotana, yüz yüze gelecek şekilde birbirlerine bağlanmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kızların kıyafetlerinin üzerlerinde olduğunu ve herhangi bir boğuşma ya da darbe izi olmadığını açıkladı.

SUUDİ ELÇİLİKTEN ‘ABD'Yİ TERK EDİN' TELEFONU... New York polisinden yapılan açıklamaya göre, Tala ve Rotana'nın anneleri, cesetlerin bulunmasından bir gün önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nden bir telefon aldığını öne sürdü. İddiaya göre anneye telefon eden yetkili, kızlarının ABD'den siyasi sığınma talep ettiğini ve göçmen statülerinin tehlikeye girdiğini söyleyerek ailenin ABD'yi terk etmesini istedi.

2015 YILINDA ABD'YE TAŞINMIŞLAR... New York polisi ise kız kardeşler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Virginia'ya dedektif gönderdiğini açıkladı. Tala ve Rotana'nın kayboldukları sürede nerede oldukları ve New York'a nasıl geldikleri araştırılıyor. Tala ve Rotana'nın 2015'te anneleriyle ABD'ye taşındığı belirtiliyor.

Başsavcılık açıkladı Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü! İşte ayrıntılar...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 19:45 adi suudiler zavallı kızları öldürdüler.

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