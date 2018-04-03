  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İki yıl önce ihraç edilmişti! Aylin Nazlıaka için flaş karar

İki yıl önce ihraç edilmişti! Aylin Nazlıaka için flaş karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Nazlıaka hakkında "af" kararı alınması için Parti Meclisi'ne öneride bulunulmasına karar verildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-04-2018 14:13 - Güncelleme: 03-04-2018 14:13

CHP'den, 2016 yılının marta ayında ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka partiye geri dönüyor. CHP'nin dün gerçekleştirilen MYK toplantısında, Aylin Nazlıaka'nın durumu da gündeme geldi. Toplantıda Nazlıaka'nın yeniden partiye dönmesi için MYK tarafından Parti Meclisi'ne öneride bulunulması kararlaştırıldı. Bu kararın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine alındığı belirtildi.

AKIBETİ CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK
Nazlıaka geçen ay, partiye dönmek için "bağışlama" yetkisine sahip olan Parti Meclisi'ne bir dilekçeyle başvuruda bulunmuştu. Parti Meclisi'nde yapılan görüşmede, Nazlıaka'nın talebinin oylamaya sunulması için MYK önerisi olması gerektiği belirtilmiş, bu nedenle af görüşmesi ertelenmişti. Dün yapılan MYK'da af önerisinin çıkmasının ardından Nazlıaka hakkındaki oylamanın cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında yapılacağı öğrenildi.

KARŞI ÇIKANLAR VAR
Nazlıaka'nın partiye dönüşüne karşı olan isimlerin öneriye itiraz edeceği, bu nedenle Parti Meclisi toplantısında sert tartışmaların yaşanabileceği belirtildi.

2 YIL ÖNCE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Nazlıaka, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" tartışmalarının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmiş, 2016'nın mart ayında ise partiden ihraç edilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İki yıl önce ihraç edilmişti! Aylin Nazlıaka için flaş karar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro