İki terörist böyle yakalandı! El bombaları ve silah...

ÖSO’ya bağlı ve Türkiye tarafından eğitilerek Suriye’de terörden arındırılan bölgede huzuru sağlayan ‘Özgür Polisler’ Afrin’in kuzeyindeki Hasan Dere köyünde iki YPG/PKK’lı teröristi yakaladı.

Teröristlerin dağa kaçmaya çalışırken yakaladığı öğrenildi. Özgür polis ekibi tarafından yapılan aramada teröristlerin üzerinde el bombaları ve silah çıktı. Edinilen bilgiye göre ele geçirilen iki teröristten birinin Türkiye vatandaşı olduğu öğrenildi.