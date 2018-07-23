İki tane cinsel organı var 'Hayatım tam bir cehennem gibi'

25 yaşında kimliği açıklanmayan bir yazarın Reddit isimli internet sitesine yaptığı itiraf olay yarattı. 6 milyonda bir görülen sendroma sahip olan genç adamın iki cinsel organı ve ilginç bir hayatı var.

25 yaşında kimliği açıklanmayan bir yazarın Reddit isimli internet sitesine yaptığı itiraf olay yarattı. 6 milyonda bir görülen sendroma sahip olan genç adamın iki cinsel organı ve ilginç bir hayatı var. 6 milyon erkek bebekten birinde görülen Diphallia yani çift cinsel organlı olduğunu açıklayan kişi, kız ve erkek arkadaşıyla biseksüel hayat sürdürdüğünü söyledi





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MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR; İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan habere göre, tıptaki adıyla Diphallia yani çift cinsel organlı olarak doğan adam 1609 yılından beri görülen 1000'inci vaka. Yani görülme sıklığı oldukça nadir.



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Diphallia 6 milyon erkek bebekten yalnızca birinde görülme oranına sahip. Kimliğini asla açıklamayı düşünmediğini söyleyen adam, "Eğer kimliğimi açıklarsam o andan itibaren ben sadece 'çift cinsel organlı adam' olacağım ve ben olmaktan çıkacağım. Kasap, bakkaldaki adam herkes benim durumumu bilecek ve hepsi meraklı sorular sorarak, durumu görmek isteyecekler. Böyle düşünürseniz kimliğimi açıklamanın parlak bir fikir olmadığını anlarsınız" dedi.





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