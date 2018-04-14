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İki milyon kişi Türkiye sınırına akın edecek

İki milyon kişi Türkiye sınırına akın edecek

Birleşmiş Milletler, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda iki milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 01:12 - Güncelleme: 14-04-2018 01:12

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda iki milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek, bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı uyarısında bulundu. 

Moumtzis, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleştiğini ve bu yılın başından beri 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

'TÜRKİYE ÜZERİNDE BASKIYA NEDEN OLUR'

İdlib'de geçen aralık ayından beri 400 binden fazla kişinin kentin güneyinden merkezine kaçtığını, Doğu Guta'dan ayrılan 60 bin kişilik muhalif grubun da aileleriyle İdlib'e geldiğini ve iki milyondan fazla kişinin bulunduğu İdlib'de insanları barındırmakta güçlük çektiklerini anlatan Moumtzis, "İdlib'de çatışmalar sürerse Türkiye sınırında iki milyon kişi görme ihtimalimiz var. Bu da Türkiye üzerinde muazzam bir baskıya neden olur.'' dedi. 

Moumtzis, Afrin'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi: 

"Afrin'den ayrılanların bir kısmı geri döndü. Afrin'e dönmek isteyenlerin bir kısmı Tel Rıfat'taki kontrol noktalarında rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, Kürt yetkililerin (PYD/PKK) ayrılmalarına izin vermediğini anlattı.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Nisan 2018 01:22 hic turkiyede kalmalarina gerek yok direk kapikuleye acsinlar siniri istikamet avrupa birligi, birazda onlar beslesin, ikinci yol olarak sudi arabistan sabastiana gitsinler onun nakiti cok sikinti olmaz

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