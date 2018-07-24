İki maaş alabilecek engelli vatandaşlar kimler-başvuru şartları

5 milyon engelli vatandaş var. Devlet belli şartlarda hem bu kişilere hem de engellinin yakınına maaş bağlıyor. 1 Temmuz itibarıyla 1179 liralık bakım maaşı aylık, 1951 liraya kadar çıkan engelli aylığı ise 3 aylık ödeniyor...

ÜÇ ÖNEMLİ ŞART VAR

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destek sağlıyor. Bunun üç şartı bulunuyor. 1) Gelir kriterlerinin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

GELİR DURUMUNA DİKKAT

1 Ocak itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelirin 967 lirayı aşmaması en önemli şartlardan biri. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 3868 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

BAŞVURU NEREYE?

Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az ‘yüzde 50’ olan ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor. 1179 lira olan evde bakım parası için engelli kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Engelli aylığı için kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılacak. Bakım aylığında gelir şartı 967 lira olurken, engelli aylığı bağlanacak kişide bu şart 484 lira olarak uygulanıyor. 2018 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 484 TL’nin altındaysa, engelli aylığı alabilirler.

PRİMSİZ MAAŞ HAKKI

Üç ayda bir ödenen maaş miktarı, 1 Temmuz’da memur maaşlarına yapılan zamla birlikte engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olanlarda 1197.44 liradan 103.59 lira artışla 1301 liraya yükseldi. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara ödenen tutar da 1796.16 liradan 155.38 lira artışla 1951.54 liraya ulaştı. Bu maaşı alanlar primsiz rejimden yararlanıyor. Yani herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek olmuyor.

SÜREKLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli raporlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Yeni sisteme göre engelli vatandaşın engellilik durumuna göre rapor verilmesi kararlaştırılacak. Uzuv ve organ kaybı ve bazı zihinsel engellilik durumları nedeniyle hayatını idame ettiremeyen veya gelişmesi, iyileşmesi mümkün olmayan engelli vatandaşların raporları geçici rapordan sürekli rapora dönüştürülecek.