İki köy arasında 'arazi' savaşı: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Sulubağ Mahallesi’nde meydana geldi. Bağdere Mahallesi’nde toplanan bir grup, komşu köyü olan Sulubağ’a geldi.

İddiaya göre, burada arazi meselesi yüzünden tartışan iki grup, daha sonra kavga etti. Silahların konuştuğu kavgada, 2 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.