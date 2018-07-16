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İki kızına cinsel istismardan yargılanan babaya ''iyi hal'' indirimi

İki kızına cinsel istismardan yargılanan babaya ''iyi hal'' indirimi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da biri 9, diğeri 11 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.S.'ye önce 18 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına indirdi. Baba E.S., toplam 31 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 10:26 - Güncelleme: 16-07-2018 10:27

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babaya önce 18 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına indirdi.

DHA'nın aktardığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti:

Gaziosmanpaşa'da yaşayan 9 ve 11 yaşındaki iki kız kardeş, 25 Eylül 2017 tarihinde polis merkezine başvurdu. Kız kardeşler, babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, bu durumu anlatırlarsa babalarının annelerini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek yardım istediler. İhbar üzerine polis ekipleri, anneye ulaştı. 

Anne M.S., olayı karakolda öğrendiğini belirterek, eşi E.S.'den şikayetçi oldu. Baba E.S. ise çocuklarının yönlendirildiğini, annesinden boşanmak istemesi üzerine kendisine iftira atıldığını savunarak, suçlamaları reddetti. Soruşturma sırasında kız çocuklarından birinin pijamasında baba E.S.'ye ait meni lekesi tespit edildi. Savcılık soruşturma sonunda baba E.S. hakkında 'Cinsel istismar' suçundan dava açtı.

ANNE MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren anne M.S., olayı görmediğini belirterek, "Babaları bana şiddet uyguladığı için çocuklarımın böyle bir ifade verdiğini düşünüyorum" dedi ve şikayetçi olmadı.

Mağdur kızların avukatı da, sanığın ailesi tarafından tehdit edilmiş olabileceğini belirterek annenin beyanına itiraz etti. Avukat, ayrıca kriminal inceleme raporunun bulunduğunu ve çocukların yaşı gereği böyle bir hayal gücünü kullanma durumlarının olamayacağını belirtti. 

Duruşma savcısı da mütalaasında, sanıkla eşi arasındaki boşanma davasının, çocukların karakola başvurmasından 3 ay sonra açıldığını belirterek, sanığın kızlarına yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

BABA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına konuşan sanık baba E.S. "Suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da "Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da mağdurların namuslarını ortaya koymaları, iftira atmaları hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

İKİ KIZI İÇİN AYRI AYRI 15 YIL 7'ŞER AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanığın her iki kızına karşı işlediği suçun sabit olduğunu belirtti. 

Heyet, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan iki çocuğuna birden fazla değişik zamanda cinsel istismarda bulunmasından dolayı sanık babaya önce 18 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına indirdi.

Babayı toplamda 31 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • keremen 16 Temmuz 2018 10:35 böyle bir çürümüş adelet sistemi olabilir mi? sanık avukatın talimatıyla mahkemede hakim karşısında önünü ilikliyor 3 yıl indirimi kapıyor.

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