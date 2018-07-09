İki kız kardeş çocukları ile birlikte toprağa verildi

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden küçük Beren annesi ve teyzesiyle birlikte toprağa verildi. Kazada vefat eden Derya Güvenç Kurtuluş (30), kızı Beren Kurtuluş (6 aylık) ve ablası Emel Güvenç Duman (36) için, Çorlu Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.