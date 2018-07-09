İki kız kardeş çocukları ile birlikte toprağa verildi

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden küçük Beren annesi ve teyzesiyle birlikte toprağa verildi. Kazada vefat eden Derya Güvenç Kurtuluş (30), kızı Beren Kurtuluş (6 aylık) ve ablası Emel Güvenç Duman (36) için, Çorlu Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törende aile yakınlarının güçlükle ayakta durdukları gözlendi. Öğle vakti aynı aileden Bihter Bilgin'i (14) toprağa veren aile, Derya Güvenç Kurtuluş, Emel Güvenç Duman ile minik Beren'i son yolculuklarına uğurladı.
Cenazeler Ergene ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine aile ve yakınları, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yücer, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ve İYİ Parti Tekirdağ milletvekili Enes Kaplan katıldı.
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