İki kız kardeş 2 ay arayla, aynı yerde, aynı gün intihar etti!

SELVER D. dün sigara içmek için çıktığı bir mağazanın 9. katındaki balkondan atlayarak intihar etti. Herkesi şoke eden olayın ardından büyük bir dram çıktı. Selver D.'nin kız kardeşi Mihriban D.'nin (41) kardeşinin intihar ettiği mağazanın karşısındaki otelin 5. katından yine bir pazar günü atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.