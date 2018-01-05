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İki ilde grip alarmı: : Bu sene ağır yaşanacak

İki ilde grip alarmı: : Bu sene ağır yaşanacak

Bu sene grip virüsünün 1.5 ay erken geldiğini söyleyen Grip Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Virüs öldürücü değil ama çok bulaşıcı" dedi ve gelecek hafta için Ankara ile İzmir'e dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 08:47 - Güncelleme: 05-01-2018 08:47

Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan grip uyarısı!

Gribin önceki yıllara göre erken geldiğini belirterek, bu yıl ciddi bir grip vakasıyla karşılaştıklarını söyleyen Kara, gelecek hafta bu sayının artmasını beklediklerini kaydetti.

Kara, "Normal koşullarda aralık ayının ortasında başlaması gereken vakalar kasım ayının başında başladı. Bu seneki virüs 2009 yılındakine benziyor. Virüs öldürücü değil ama çok bulaşıcı” uyarısında bulundu.

YATAĞA DÜŞME DAHA YOĞUN OLACAK: Gribin erken gelmesinin temelinde iklimdeki değişiklikler ve virüsün ülkeye erken giriş yapmasının olduğunu ifade eden ve gribin bu yıl ağır yaşanacağını vurgulayan Kara, “Bu sene kas ağrısı ve yatağa düşme durumu daha yoğun olacak” dedi.

ANKARA VE İZMİR'DE GRİP ALARMI

Habertürk'ün haberine göre Kara, büyükşehirlerde görülen grip vakalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Bursa, İstanbul gibi iller griple mücadele ediyor. Önümüzdeki hafta Ankara ve İzmir’de grip yoğunluğu yaşanacak. Kurak ve soğuk havada grip bir miktar azalır. Havanın biraz ılıması ve nem virüsü artırır. Grip virüsü sürekli değişiklik gösteren bir virüs olduğu için her yıl bir sonraki yılın virüsü tahmin edilerek yeni aşılar üretiliyor. Yakın zamanda hepatit-B virüsünde olduğu gibi grip virüsünde de kalıcı bir aşı bulunacağını umuyoruz.”

Gripten korunmak için neler yapmalıyız?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • A.Rıza 05 Ocak 2018 09:29 Aşı üreticisi firmalar atağa geçmiş. 'Grip aşısı' yaptırma oranı önemli ölçüde düşünce, böyle korku haberleri yapmak zorunlu hale geldi demek ki.. Haberde, Gripten ölenlerin oranları da gözümüze gözümüze sokulmalıydı ki, 'korku, dağları sarsın' !

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