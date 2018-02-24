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İki il teyakkuzda: Hepsi kapatıldı!

İki il teyakkuzda: Hepsi kapatıldı!

Şap hastalığı nedeniyle Bolu ve Kars'ta önlem alındı. Bolu'da tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatılırken Kars merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarlarında da 35 gün süreyle aynı tedbirin uygulanacağı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 21:03 - Güncelleme: 24-02-2018 00:03

BOLU’nun Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün kararıyla kentteki tüm hayvan pazarlarının ikinci duyuruya kadar kapandığı açıklandı.

Ilıcakınık köyünde, İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde büyükbaşta şap hastalığı olduğu tespit edildi. Olayın ardından tedbir amacıyla Bolu ile bağlı ilçelerdeki tüm hayvan pazarları ikinci duyuruya kadar kapatıldı.

Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bolu Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle, il genelindeki tüm hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatılmıştır" denildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

KARS’TA 35 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

KARS merkez ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldı.

Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarlarının, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle 35 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Şap hastalığı nedeniyle çiftçi ve besicilerin tedirgin olduğu öğrenildi.

Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastalığın yayılmaması için kapatılan hayvan pazarlarının, hastalığın tamamen geçmesi ile açılacağı belirtildi. Uygulama kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların il ve ilçelere giriş ve çıkışları yasaklanırken, besiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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