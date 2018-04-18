İki günlük bebek tuvalette bulundu öz anne baba üzerine sifon çekti!

HİNDİSTAN'IN Kerala eyaletinde, giderlerin tıkanması sonucu çağırılan tesisatçılar korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. 2 günlük bir bebeğin cansız bedenini tuvalette bulan tesisatçılar polise haber verdi. Ülke gündemi bu haberle çalkalandı.
Giderlerin tıkanması sonucunda bina sakinleri tesisatçı çağırdı. Sorunu çözmek için işe koyulan tesisatçılar, sorunu bulduklarında dehşete düştü. Giderlerin tıkanmasının nedeni tuvalete atılıp, üzerine sifon çekilen 2 günlük bir bebekti.
Daha sonra talihsiz bebeğin, cani anne babasına ulaşıldı. Bebeğin aynı zamanda tuvalette doğduğu ortaya çıktı. Polis ise bebeğin canlı olarak tuvalete atılmadığını, yine anne babası tarafından öldürüldükten sonra tuvalete atıldığını düşünüyor.
Polisin konu hakkında soruşturması sürüyor.
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