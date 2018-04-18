İki günlük bebek tuvalette bulundu öz anne baba üzerine sifon çekti!

Daha sonra talihsiz bebeğin, cani anne babasına ulaşıldı. Bebeğin aynı zamanda tuvalette doğduğu ortaya çıktı. Polis ise bebeğin canlı olarak tuvalete atılmadığını, yine anne babası tarafından öldürüldükten sonra tuvalete atıldığını düşünüyor.