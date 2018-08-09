İki grup arasından çıkan kavga kameralara saniye saniye yansıdı!

İngiltere'nin Wolverhampton, kentinde bir barda iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

HERKES BİRBİRİNE GİRDİ Başlarda iki kişinin kavgası olarak devam eden ve bir tarafın diğerini darp ettiği kavga, dövülen şahsın arkadaşlarının müdahalesiyle bir anda tersine bir hal aldı. Uzun süre darp edilen kişi kaçarken, onu döven kişi ve arkadaşı ise aldıkları darbelerle yere yığıldı. Kavganın sonundaysa sırayla herkes barı terk etti.

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