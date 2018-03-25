İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki kahvede, 2 kişi arasında, 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, av tüfeği ile tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüşürken, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tolga Cabadak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, ilçeye bağlı Levent Mahallesi'nde bulunan kahvede meydana geldi. 'Laf atma' yüzünden tartıştıkları ileri sürülen İlker Cabadak ile Mert Bener'i, kahvedekiler ayırıp, evlerine gönderdi. İlker Cabadak, bir süre sonra ağabeyi Tolga Cabadak ile kahveye tekrar geldi. İki kardeş, yanlarındaki getirdikleri av tüfeğiyle kahveye rastgele ateş açtı.

Olayı duyup, kahveye gelen Mert Bener de yanında bulunan, babasına ait tabancayla Cabadak kardeşlere karşılık verdi. Kavgada Volkan Yeni, Ayhan Bener ve Bekir Yurtsever, av tüfeğinden çıkan saçmalarla Kaan Şimşek ile Tolga Cabadak ise tabancadan çıkan mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelilerden Mert Bener ile birlikte 4 kişi, gözaltına alındı. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan durumu ağır olan Tolga Cabadak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

  • Güncel 25 Mart 2018 20:15
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