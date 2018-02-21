İki genç kız 'Mavi Balina' kurbanı oldu!

Şantaj komutlarıyla oyuncuları intihara sürükleyen Mavi Balina adlı oyun tüm dünyayı alarma geçirmişti.

Şantaj komutlarıyla oyuncuları intihara sürükleyen Mavi Balina adlı oyun tüm dünyayı alarma geçirmişti. Oyunun şimdi de Rusya'da iki genç kızın ölümüne yol açtığı belirtiliyor. Rusya'nın İjevsk şehrinde yaşayan Maria Vinogradova (12) ve kardeşi Anastasia Svetozarova (15), 10. katında yaşadıkları apartmanın camından atlayarak intihar etti. Twitter

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Anastasia'nın camdan atlamadan önce bir video çektiği ve 'Elveda. Hepinizi seviyorum. Gerçekten. Çok seviyorum' dediği öğrenildi. Maria ise intihar etmeden önce erkek arkadaşına 'Lütfen beni affet. Seni seviyorum' yazılı bir mesaj gönderdi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, genç kızların cep telefonlarının ve bilgisayarlarının incelendiğini ve Mavi Balina oyunu nedeniyle hayatlarına son verdiklerini düşündüğünü belirtti. Twitter

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MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR? Söz konusu oyunun Türkiye'de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilirken, oyunda oyunculara 50 görev veriliyor. Oyunculara 50 gün boyunca onları kontrol eden bir usta atanıyor ve her gün tamamlamaları gereken bir görev veriliyor. 50'nci gün final görevi ise "balina olmak" adını taşıyor ve oyuncudan intihar etmesi isteniyor. Twitter

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