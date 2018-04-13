İki erkekle yatağa girmesi istendi kabul etmedi kalemi kırıldı

Azeri oyuncu Nurana Bagiyeva Göç Zamanı adlı dizide iki erkekle birlikte kamera karşısına geçeceği sevişme sahnesinde rol almak istemediği için kadrodan çıkarıldı. İşte rol aldıkları dizilerden kovulan ünlü isimler...

Her bölümü neredeyse bir sinema filmi uzunluğunda çekilen televizyon dizilerinin setinde kimi zaman tatsızlıklar ya da gerilimli anlar da yaşanıyor. Bunun bir örneği de bir dönemin çok izlenen 'Sakarya-Fırat' dizisinde tekrarlandı. Dizinin başrol oyunusu olan Ceren Hindistan çekim takvimini aksatında yapımcıyla arası açıldı ve 'işine son verildi. O dönemde basına yansıyan haberlere göre yapımcı, Ceren Hindistan'ın çekim takvimine uymayarak aksaklıklara yol açması nedeniyle çileden çıktı. Twitter

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Bunun sonucunda da Ceren Hindistan'ın dizideki ömrü bitti. Güzel oyuncu da aynı şeyi yaşayan pek çok oyuncu gibi ölerek diziden ayrıldı. Ceren Hindistan ise tüm bu gelişmeler üzerine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "çalışma arkadaşlarının yokluğunda tutanak tanzim etmeye giden olumsuz hal ve tavırları nedeniyle kendi isteğiyle ayrıldığını" ileri sürdü. Twitter

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Bir dönem yayınlanan 'Güzel Köylü' dizisinin kadrosunda yer alan Su Kutlu'nun ayrılığı da uzun süre konuşulmuştu. Çekimlerin yapıldığı Muğla'da gittiği bir barda çıkardığı olaylar yüzünden diziden kovulduğu ileri sürülmüştü güzel oyuncunun. Daha sonra dizinin yönetmeni yaptığı açıklamada Su Kutlu'nun davranışları yüzünden hem gittiği mekana hem de dizinin markasına zarar verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığını açıklamıştı. Twitter

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