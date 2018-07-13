İki erkekle aynı rezidansta basılmıştı! Cicişler'in başı belada

'Cicişler’ olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler ile anneleri Fadime Şeker hakkında, polislere karşı direnme ve hakaret’ suçlarından 11 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İki erkekle aynı rezidansta basılmıştı! Cicişler'in başı belada

Ataşehir’de 26 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, kamuoyunda ‘Cicişler’olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy’un, lüks bir rezidanstaki dairede iki erkek ile birlikte bulunan kardeşi Ceyda Ersoy için, ‘her yerinde jilet varmış kardeşimin. Daha sonra evin içinde organ bulmuş. Böbreklerini aldılar’ şeklinde ihbarda bulunması üzerine, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’nde görevli Yavuz T. ve Özgün C., verilen adrese gitti. Polis memurlarına kapıyı, dairede bulunan Emrehan B. ve Yasin Y. isimli şahıslar açtı. İçeride bulunan Esra Ersoy’un, olaya maruz kaldığı iddia edilen kardeşi Ceyda Ersoy’un mutfakta olduğunu söylemesi üzerine mutfağa giden polis memurlarına elinde olan ve içerisinde et parçası bulunan poşeti gösteren Ceyda Ersoy, ‘Organım bu’ dedi.

115
İki erkekle aynı rezidansta basılmıştı! Cicişler'in başı belada

ANNE DE OLAYA DAHİL OLDU: Bu sırada, 112 acil görevlileri de verilen adrese gelerek Ceyda Ersoy’a müdahale edeceklerini söyledi. Bulundukları daireden koridora çıkan Ceyda Ersoy, aynı katta bulunan diğer dairelerin zillerine basarak kapılarına vurmaya başladı. Bu sırada Esra Ersoy da, elinde organ olduğunu iddia ettiği poşetle koridora geldi. Muhafaza etmek için kendisinden elinde bulunan poşeti isteyen polislere vermeyen Esra Ersoy, iftira ve hakaret ederek, ‘polis değilsiniz siz’ gibi söylemlerde bulundu. Bu sırada bir polis memuru, delil amaçlı olarak yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Olay yerine gelen Ersoy kardeşlerin annesi Fadime Şeker de olaya müdahalede bulunmaya başladı.

215
İki erkekle aynı rezidansta basılmıştı! Cicişler'in başı belada

POLİSLERE HAKARET ETTİ: Polislerin görevlerini yapmalarına engel olan ve ellerinde bulunan poşeti vermeyen Ceyda ve Esra Ersoy kardeşler, 112 ve 155 görevlilerine güvenmedikleri, polislerin delilleri yok edebileceği, karşı taraf ile işbirliği yaptıkları ve rüşvet aldıkları gibi söylemlerde bulundu. Polislerin uyarılarına rağmen iftira ve hakaretlerine devam eden Ceyda Ersoy, tedavi amaçlı dışarıda bulunan ambulansa götürülmek için bindikleri asansörde de hakaretlerine devam etti.

315
İki erkekle aynı rezidansta basılmıştı! Cicişler'in başı belada

'NE KADAR İĞRENÇ ADAMSIN': Polisler, kardeşi ve annesi ile birlikte binadan dışarıya çıkan Esra Ersoy ise telefonu ile çekim yapmaya devam eden polis memuruna, ‘Sen polis olamazsın. Yoksa muhabir misin? Kamera çekiyor geri zekalı gibi. Sana demedim mi bu arada sen muhabirsin. Merhaba Televole’ şeklinde hakaret, alaycı söz ve davranışlarda bulunmaya devam etti. Ambulansa binen Ceyda Ersoy da, başka bir polis memuruna, ‘Ne kadar iğrenç adamsın’ diye hakaret etti. Daha sonra ambulansa binen Ceyda ve Esra Ersoy kardeşler, ellerinde bulunan ve içerisinde organ olduğunu iddia ettikleri poşeti, ambulans görevlilerine verdi.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro