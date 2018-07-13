İki erkekle aynı rezidansta basılmıştı! Cicişler'in başı belada

'Cicişler’ olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler ile anneleri Fadime Şeker hakkında, polislere karşı direnme ve hakaret’ suçlarından 11 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ataşehir’de 26 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, kamuoyunda ‘Cicişler’olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy’un, lüks bir rezidanstaki dairede iki erkek ile birlikte bulunan kardeşi Ceyda Ersoy için, ‘her yerinde jilet varmış kardeşimin. Daha sonra evin içinde organ bulmuş. Böbreklerini aldılar’ şeklinde ihbarda bulunması üzerine, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’nde görevli Yavuz T. ve Özgün C., verilen adrese gitti. Polis memurlarına kapıyı, dairede bulunan Emrehan B. ve Yasin Y. isimli şahıslar açtı. İçeride bulunan Esra Ersoy’un, olaya maruz kaldığı iddia edilen kardeşi Ceyda Ersoy’un mutfakta olduğunu söylemesi üzerine mutfağa giden polis memurlarına elinde olan ve içerisinde et parçası bulunan poşeti gösteren Ceyda Ersoy, ‘Organım bu’ dedi. Twitter

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ANNE DE OLAYA DAHİL OLDU: Bu sırada, 112 acil görevlileri de verilen adrese gelerek Ceyda Ersoy’a müdahale edeceklerini söyledi. Bulundukları daireden koridora çıkan Ceyda Ersoy, aynı katta bulunan diğer dairelerin zillerine basarak kapılarına vurmaya başladı. Bu sırada Esra Ersoy da, elinde organ olduğunu iddia ettiği poşetle koridora geldi. Muhafaza etmek için kendisinden elinde bulunan poşeti isteyen polislere vermeyen Esra Ersoy, iftira ve hakaret ederek, ‘polis değilsiniz siz’ gibi söylemlerde bulundu. Bu sırada bir polis memuru, delil amaçlı olarak yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı. Olay yerine gelen Ersoy kardeşlerin annesi Fadime Şeker de olaya müdahalede bulunmaya başladı. Twitter

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POLİSLERE HAKARET ETTİ: Polislerin görevlerini yapmalarına engel olan ve ellerinde bulunan poşeti vermeyen Ceyda ve Esra Ersoy kardeşler, 112 ve 155 görevlilerine güvenmedikleri, polislerin delilleri yok edebileceği, karşı taraf ile işbirliği yaptıkları ve rüşvet aldıkları gibi söylemlerde bulundu. Polislerin uyarılarına rağmen iftira ve hakaretlerine devam eden Ceyda Ersoy, tedavi amaçlı dışarıda bulunan ambulansa götürülmek için bindikleri asansörde de hakaretlerine devam etti. Twitter

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