İki erkek eve kapandı: İhbar her şeyi ortaya çıkardı!

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp intihar edeceğiz dediği iddia edilen 55 yaşındaki adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra kendini vurdu.

İki erkek eve kapandı: İhbar her şeyi ortaya çıkardı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin, ihbar üzerine gidip, kapıyı itfaiyenin yardımıyla kırarak girdiği evde Adil Yüce (56), boğazından av tüfeğiyle öldürülmüş, Emre Mutlu da (25) çenesinden vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Yaralı Mutlu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan tüfeği bulan polis, Yüce'nin, Mutlu'yu yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.

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İki erkek eve kapandı: İhbar her şeyi ortaya çıkardı!

Olay, saat 03.30 sıralarında Şehit Harun Mahallesi Uludağ Caddesi'nde Adil Yüce'ye ait evde meydana geldi. Bir kişinin silahla yaralı olduğu ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, kapı kilitli olduğu için itfaiye ekibini çağırdı.

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İki erkek eve kapandı: İhbar her şeyi ortaya çıkardı!

Ardından itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis, ev sahibi Adil Yüce'yi av tüfeğiyle boğazına ateş edilerek öldürülmüş, yanındaki Emre Mutlu'yu da yine tüfekle çenesinden vurulmuş olarak yaralı halde buldu.

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İki erkek eve kapandı: İhbar her şeyi ortaya çıkardı!

Yaralı Emre Mutlu, ambulansla ilk olarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekar ve işsiz olan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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