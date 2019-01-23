İki ekran birden olacak! Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia

Samsung tarafından 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştirilecek olan Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarla ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. İddialara göre Samsung Galaxy S10'un çift ekranı olacak.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung tarafından 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştirilecek olan Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarla ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. İnternete sızan ve şirkete yakın kaynaklara göre yeni Samsung Galaxy S10'un çift ekranı olacak.

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Samsung'un gelecek ay duyurmayı planladığı yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen telefonlarla ilgili bugüne kadar pek çok bilgi internete sızarken, cihazın iki ekranla gelebileceğine dair bilgi ise büyük şaşkınlık yarattı.

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İnternette yayınlanan görüntü taslağına bakıldığında Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü gelen kamerasının üstünde şeffaf bir ikinci ekran görülüyor. Twitter

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