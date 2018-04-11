İki dağcı tırmandı ve kayıp bir sırrı ortaya çıkardı...

Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti.

İki dağcı tırmandı ve kayıp bir sırrı ortaya çıkardı...

Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı. İşte Avustralya açıklarında Güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi…

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İki dağcı tırmandı ve kayıp bir sırrı ortaya çıkardı...

Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı. İşte Avustralya açıklarında Güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi… Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı. Fotoğraflar: Alamy, BBC, Unusual Places

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İki dağcı tırmandı ve kayıp bir sırrı ortaya çıkardı...

İşte Avustralya açıklarında Güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi…Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi Balls's Pyramid…İlk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Daha sonra 1982 yıllarında adacığa tırmanış yasaklandı.


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İki dağcı tırmandı ve kayıp bir sırrı ortaya çıkardı...

Yalnız birkaç yıl önce bu kayaya tırmanan iki dağcı, bir gece denizden 70 metre kadar yüksekte bir çalının altında uzun süredir kayıp bir sırrı buldular. Bu kayalığın 13 mil uzağında daha büyükçe bir ada var: Lord Howe Island.Bu adada neredeyse bir insan eli büyüklüğünde meşhur bir böcek türü vardı bir zamanlar.


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