İki dağcı tırmandı ve kayıp bir sırrı ortaya çıkardı...

Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti.

Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı. İşte Avustralya açıklarında Güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi…

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Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı. İşte Avustralya açıklarında Güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi… Balls's Pyramid dünyanın en büyük volkan kalıntısı yığını… Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi ve ilk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Bu ıssız kayalık 562 metre yüksekliğinde ve buraya birkaç yıl önce tırmanan iki dağcı uzun süredir kayıp bir sırrı ortaya çıkardı. Fotoğraflar: Alamy, BBC, Unusual Places Twitter

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İşte Avustralya açıklarında Güney Pasifik’te öylece tek başına duran Ball’s Pyramid’in ilginç hikâyesi…Yüzbaşı Henry Ball tarafından 1788 yılında keşfedildi Balls's Pyramid…İlk tırmanışı ise 1965 yılında gerçekleşti. Daha sonra 1982 yıllarında adacığa tırmanış yasaklandı.





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