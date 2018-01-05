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İki çocuğu öldürülen Dilek Çakır ilk kez konuştu

İki çocuğu öldürülen Dilek Çakır ilk kez konuştu

TÜRKİYE'de infial etkisi yaratan ve iki çocukları boşanmak üzere olan eşi tarafından öldürülen Dilek Çakır ilk kez konuştu. Müge Anlı'nın programına katılan Dilek Çakır, mücadele edeceğini söyledi. Buraya çıkmasının nedenini de anlatan Dilek Çakır gözyaşlarını tutamadı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 10:28 - Güncelleme: 05-01-2018 10:46

İSTANBUL Maltepe'de iki çocuğunu öldürüp intihar eden katil babanın boşanmak üzere olduğu eşi Dilek Çakır canlı yayına katıldı. 28 yaşında olan ve çocuklarını öldüren katil babayla ilgili açıklama yapan Dilek Çakır, yasaların işlemesini istedi. 

Dilek Çakır gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde de Ali Yardım, kızları 3 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Sinir krizi geçiren anne cenaze sırasında "Neredeydiniz" sorusunu sorarak yaz döneminden beri boşanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

CANLI YAYINA KATILDI Canlı yayına katılma nedeni olarak bir daha böyle olayların yaşanmamasını istediğini söyleyen Dilek Çakır aynı zamanda Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu. İki çocuk annesinin bu sonu yaşamaması için ne yapılması gerektiği canlı yayında konuşuldu. Bebeklerin emzikleriyle canlı yayına çıkan Dilek Çakır kimseye kendisini inandıramadığını söyledi. 

Dilek Çakır yaptığı açıklamada, Ali Yardım'ın ailesini tehdit ettiğini söyledi. Ailesine silah dayadığını söyleyen Dilek Çakır, 2 çocuğunun da katil babadan kaçtığını söyledi. 3 yaşındaki çocuğunun pompalı silahla öldürüldüğünü söyleyen Dilek Çakır, silahın internetten aldığını ve 500 TL'ye kızlarının öldürüldüğünü söyledi.

ÇOCUKLARINI NEDEN VERDİ?

Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba anne Dilek Çakır'ı aradı ve salı günü izinli olduğunu söyledi. Polis kontrolüyle çocuklarını verdiğini söyleyen Dilek Çakır, o gün arkadaşıyla çocuklarını verdiğini söyledi. 

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