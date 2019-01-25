  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
eposta yazdır zoom+ zoom-

İki bölge için kuvvetli fırtına uyarısı

İki bölge için kuvvetli fırtına uyarısı

Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 07:14 - Güncelleme: 25-01-2019 07:14

Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, bugün saat 10.00'dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise zaman zaman 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın saat 15.00'ten itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

EGE DENİZİ'NDE HORTUM RİSKİ
Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de güney yönlerinden esen rüzgarın, bugün saat 09.00'dan itibaren etkisini artırarak güneydoğudan saatte 50-75, zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise güney yönlerinden esen rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan saatte 75-90 kilometre kuvvetli fırtına, zaman zaman saatte 105 kilometre kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Fırtınanın yarın saat 10.00'dan sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, ulaşımda da aksamaya karşı tedbirli olunması gerekiyor.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İki bölge için kuvvetli fırtına uyarısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro