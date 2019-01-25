İki bölge için kuvvetli fırtına uyarısı

Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, bugün saat 10.00'dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise zaman zaman 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın saat 15.00'ten itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

EGE DENİZİ'NDE HORTUM RİSKİ

Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de güney yönlerinden esen rüzgarın, bugün saat 09.00'dan itibaren etkisini artırarak güneydoğudan saatte 50-75, zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise güney yönlerinden esen rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan saatte 75-90 kilometre kuvvetli fırtına, zaman zaman saatte 105 kilometre kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Fırtınanın yarın saat 10.00'dan sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, ulaşımda da aksamaya karşı tedbirli olunması gerekiyor.