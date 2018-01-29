IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad öldü! İsveç markası...

İsveçli mobilya markası IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti. Ingvar Kamprad ticari yaşamını henüz beş yaşındayken kibrit satarak başladı. Daha sonra balık, kalem, Noel süsleri gibi ürünler satmaya başlayan Ingvar Kamprad 17 yaşında IKEA'yı kurdu. Şirketin ürettiği evde birleştirilen mobilyalar, yıllar içinde IKEA'yı uluslararası bir markaya dönüştürdü.

IKEA ile birlikte dünyada mobilya üretim ve tasarım anlayışı radikal bir şekilde değişti. IKEA ürünleri özellikle sade tasarımları ve pahalı olmamalarıyla tanınıyor. Merkezi Amhult kentinde yer alan IKEA'nın üç yüzden fazla mağazası bulunuyor. Şirket yılda yaklaşık 40 milyon dolar kar elde ediyor.

NAZİ ASILLI MI?

Ingvar Kamprad'ın 2. Dünya Savaşı döneminde İsveç'teki Nazi partisiyle bağları tartışma yaratmıştı. Ingvar Kamprad, gençliğinde İsveç Nazi Örgütü'yle olan bağını kabul etmiş, ve bu bağı 'gençliğinde yapmış olduğu bir ahmaklık' ve 'hayatının en büyük yanlışı' olarak tanımlamıştı.

2011 yılında İsviçre'de yayımlanan bir kitapta, Ingvar Kamprad'ın Nazi partisiyle olan bağının yalnızca sempatizanlıkla sınırlı olmadığın, iş adamının Nazi örgütüne üye kazandırmak gibi aktif görevler üstlendiği öne sürülmüştü.