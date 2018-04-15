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IKBY'de seçim propagandası başladı

IKBY'de seçim propagandası başladı

Irak'ta önümüzdeki ay yapılacak genel seçimler için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin propaganda süreci bugün başladı.Seçimlerde IKBY'deki kentlere 46 sandalye ayrıldı

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 21:09 - Güncelleme: 15-04-2018 21:09

Irak'ta 12 Mayıs 2018'de yapılacak olan genel seçimler için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde propaganda süreci bugün itibarıyla başladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği IKBY Ofisi Başkanı Mazın Abdülkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genel seçim propagandasının dün Irak'ın genelinde bugün ise IKBY'de başladığını belirtti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin talimatları doğrultusunda tüm adayların seçim propagandası yapma hakkının bulunduğunu anlatan Abdülkadir, "Seçim propagandasında ihlallerinin önüne geçmek için birkaç komisyon oluşturduk. Bu komisyonlar ihlalleri rapor edecek." dedi.

O KENTLERE 46 SANDALYE AYRILDI

Abdülkadir, Irak genel seçimlerinde toplam 329 sandalyeden 46'sı IKBY'ye ayrıldığını, bunlardan 18'i Süleymaniye, 16'sı Erbil ve 12'sinin ise Duhok'a dağıldığını aktardı.

IKBY'de 19'u siyasi parti, 4'ü koalisyon ve ikisi bağımsız aday olmak üzere toplam 25 listenin seçimlere katıldığını vurgulayan Abdülkadir, IKBY'nin üç kenti olan Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta 357'si erkek, 146'sı kadın olmak üzere, toplam 503 adayın yarıştığını açıkladı.

IKBY'DE 3 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILACAK

IKBY'de 3 milyon 144 bin 730 seçmenin oy hakkının olduğunu bilgisini paylaşan Abdülkadir, "IKBY'deki seçmenler için toplam 173 sandık merkezi kurulacak. Bunlardan 79'u Sülemaniye'de, 53'ü Erbil'de ve 41'i de Duhok'ta oluşturulacak." diye konuştu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 7 bin 376 aday yarışıyor. 37 milyon nüfuslu Irak'ta 24 milyon seçmen bulunuyor.

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