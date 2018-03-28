  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

İhsan Eliaçık'a 7.5 yıl hapis şoku!...

İhsan Eliaçık'a 7.5 yıl hapis şoku!...

Yazar İhsan Eliaçık'ın, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 7,5 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, eliaçıkın yazılarının "terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte" olduğunu savundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-03-2018 12:02 - Güncelleme: 28-03-2018 12:02

AYKIRI İslami çıkışlarıyla dikkat çeken yazar İhsan Eliaçık'ın, bir internet sitesinde yazdığı yazılarda, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 

BİMER'E İHBAR EDİLMİŞ: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İhsan Eliaçık ve avukatı katılmadı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer mütalaasını mahkemeye sundu.Mütalaada, sanık Eliaçık'ın bir internet sitesinden yazdığı yazılarda silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığına ilişkin BİMER'e ihbarda bulunulduğu anımsatıldı.

TERÖR OPERASYONLARI ELEYHİNE ALGI: Söz konusu yazılara yer verilen mütalaada, bahse konu yazılarla sanık tarafından silahlı teröristlere yönelik devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

'KÜRDİSTAN' DİYEREK...: Sanığın yazısında, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının belirli bölgelerde hendek kazma eylemlerinin masumane olarak gösterildiği, bu şekilde sözde örgütsel şiddet eylemlerinin sahiplenildiği anlatılan mütalaada, sanığın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını "sözde Kürdistan" olarak nitelendirerek örgütün bölücü ideolojisini yaymaya ve meşru göstermeye çalıştığı belirtildi.

TERÖRİST ŞİDDETE ÇAĞRI: Mütalaada, sanığın yayınlanan yazıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemlerinin "terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte" olduğu ifade edilerek, sanığın bu şekilde yazılarla zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası suçunu işlediği kaydedildi.

1.5 YILDAN 7.5 YILA KADAR: Mütalaada, sanık Eliaçık'ın ''terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, mütalaanın sanık Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Sanık ve avukatına kesin süreye rağmen istemeleri halinde ek süre verilmeyeceği uyarısının da tebligatta yer almasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İhsan Eliaçık'a 7.5 yıl hapis şoku!... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bahtiyar Ağar 28 Mart 2018 12:05 sayfanın altındaki reklam videosunun sesini kıssanıza kardeşim. her haberi okumudan sayfanın sounna gidip videoyu durdurmamazı mı gerekiyor. bu ne saçmalık ya.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro