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İhracat yüzde 7 arttı ithalat yüzde 4,6 azaldı

İhracat yüzde 7 arttı ithalat yüzde 4,6 azaldı

Türkiye'nin ihracatı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolara yükseldi, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolara geriledi. 

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 11:33 - Güncelleme: 31-01-2019 11:33

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 7 artarak 156 milyar 993 milyon dolardan 168 milyar 23 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 düşüşle 233 milyar 800 milyon dolardan 223 milyar 39 milyon dolara indi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI
Dış ticaret açığı ise yüzde 28,4 düşüşle 76 milyar 807 milyon dolardan 55 milyar 16 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017'de yüzde 67,1 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 75,3'e çıktı.

AVRUPA'YA İHRACAT
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, 2018 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yılın aralık ayında ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AB'nin ihracattaki payı Aralık 2017'de yüzde 47,1 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 47,2 olarak kayıtlara geçti. AB'ye yapılan ihracat, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolara çıktı.

ALMANYA FARKI
Almanya, 1 milyar 205 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 893 milyon dolarla Birleşik Krallık, 741 milyon dolarla İtalya ve 712 milyon dolarla Irak takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 786 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 720 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 292 milyon dolarla Çin ve 997 milyon dolarla ABD izledi.

EN ÇOK NE ALDIK NE SATTIK?
Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 163 milyon 760 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 317 milyon 573 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 922 milyon 731 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oldu. Bu faslı 1 milyar 959 milyon 784 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,4 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,8 oldu. Geçen yıl aralıkta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 44,3 olarak hesaplandı.

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Kaynak : AA

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