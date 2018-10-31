İhracat ve ithalat rakamları açıklandı İhracat arttı ithalat azaldı

Türkiye'nin ihracatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalatı yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre

yüzde 22,4 artışla 14 milyar 456 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolara geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalışla 1 milyar 869 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın eylül ayında yüzde 59,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 88,5'e yükseldi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ...

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 123 milyar 43 milyon dolara, ithalatı yüzde 3,1 artışla 174 milyar 155 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 5,2 yükselerek 51 milyar 112 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7 olarak hesaplandı.

AB'YE İHRACAT ARTTI

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın eylül ayında yüzde 49,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 50,6 olarak kayıtlara geçti. AB'ye yapılan ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,4 artışla 7 milyar 322 milyon dolar oldu.

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

Almanya, 1 milyar 421 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 56 milyon dolarla İngiltere, 816 milyon dolarla İtalya ve 719 milyon dolarla Irak takip etti.

İTHALATTA İLK SIRA RUSYA'NIN

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 721 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 510 milyon dolarla Çin, 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolarla ABD izledi.

NELER İHRACAT EDİLDİ...

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 198 milyon 519 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 313 milyon 787 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

NELER İTHAL EDİLDİ...

Eylülde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 694 milyon 658 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 741 milyon 599 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ...

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78 oldu. Eylülde yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,5 olarak hesaplandı.