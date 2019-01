İhracat liderliği Ar-Ge ile geldi

Kuruluşlarından bu yana en yüksek ihracat oranına ulaştıklarını ifade eden Formet Group Şirketleri Koordinatörü ve Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Aktolga, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren görülen ekonomik durgunluğa rağmen geçtiğimiz yıl başında belirledikleri ciro ve ihracat hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.

Formet Çelik Kapı’nın 2018’de Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından bağımsız araştırma kuruluşlarına yaptırılan ‘AKİB – Akdeniz İlk 500 İhracatçı Firma’ arasında yer aldığını belirten Aktolga, 2019 yılında ihracat rakamlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Formet Group ürünlerinin uluslararası akrediteye sahip birçok kalite ve güvenlik sertifikaları olduğunu belirten İsmail Aktolga, Formet Group markalarının sürekli artan ihracat performansı ile ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok ülkesine ulaştırdıklarını vurguladı.

''DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE ULAŞIYORUZ''

Formet Group Şirketleri Koordinatörü ve Dış Ticaret Yöneticisi İsmail Aktolga, “Sektöründe yirmi yıla yaklaşan deneyime sahip, kurumsal yapısını tamamlamış, satış ve üretim anlamında Türkiye’nin en büyük çelik kapı üreticisiyiz. Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet Çelik Kapı’ya ait olan, seçkin ve kaliteli ürünlerimizi AR-GE departmanımızın önderliğinde, konusunda uzman mühendis, teknisyen, satış elemanlarımızla dünyanın birçok ülkesine ulaştırıyoruz. Sadece İstanbul’da yüzün üzerinde, Türkiye genelinde ise bayilerimizde 400’e yakın showroom mevcut. Fransa, Brezilya ve Nijerya’da uluslararası şubelerimiz var. Amacımız Türkiye’deki bilinen marka imajımızı yurtdışında da pekiştirmek. Üretim süreçlerimiz ISO-9001 kalite güvencesi ile yönetilmekte olup öte yandan yangına 4 saat dayanabilen yangın kapılarımızla ulusal ve global müşterilerimizin güvenliğini garanti altına almaktayız.”

YENİ HEDEFLERİNDEN VE PROJELERDEN BAHSETTİ

Kapı grubunda 80’den fazla, ev aletleri grubunda ise 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.

2019 yılı hedefleri ve planlarına da değinen Aktolga şöyle devam etti: “2019 yılı için AR-GE çalışmalarımıza yeni projelerle devam ediyoruz. AR-GE departmanımızı ve çalışmalarımızı desteklemek ve güçlendirmek adına alanında uzman dört mühendis daha ekibimize katıldı. Özellikle Avrupa pazarından yoğun ilgi gören metal mobilya ürün gruplarına yeni ürünler ekleyeceğiz. Metal dış mekan mobilyası konusunda da tasarım ve AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Farklı pazarlar ve farklı ürünler konusundaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayı sonunda Avrupa’dan bir DIY (Do It Yourself) market zinciri yöneticileri fabrikamızı ziyaret edecek ve görüşmelerimiz olacak. Fransa’daki mevcut zincir mağaza ile çalışmamız 2019’da sürecek, ayrıca aynı firmanın bizden farklı ürün talepleri de bulunuyor. Bağdat’ta inşa edilen bir hastane projesi ile anlaşma sağlamak üzereyiz ve yine Bağdat’ta bir rezidans projesi için teklif verme aşamasındayız. Amerika’da kapı sektöründe zincir mağazaları olan bir firma bizden 30.000 kapılık bir teklif istedi ve bu proje üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca dijital mecralardaki marketing çalışmalarımızı hem ulusal hem de global ölçekte güçlendirmek için istihdam yarattık. Kapı grubunda 80’den fazla ev aletleri grubunda ise 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.”