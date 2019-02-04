İhracaat rakamları merak konusu ilk kez yeni sisteme göre açıklanıyor

İhracaat rakamları bugün ilk kez Genel Ticaret Sistemi'ne göre açıklayacak. Bundan önce Özel Ticaret Sistemi ile açıklanan rakamlar böylece her iki sisteme göre de takip edilebilecek.

2018 yılında ihracaat rakamında bir rekor kırılmıştı. 2018 yılı ihracatı yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolar olmuştu. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılı ihracat değerlendirme rakamlarıyla ilgili şu bilgileri vermişti:

*Dış ticaret açığı 2018 yılında yüzde 28.4 azalışla 55 milyar dolar oldu

*İhracat 2018’de yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolar oldu

*İthalat 2018’de yüzde 4.6 azalışla 223.1 milyar dolar oldu

*Dış ticaret hacmi 2018’de yüzde 0.1 artışla 391.2 milyar dolar olarak gerçekleşti

*İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018’de 8.2 puan artışla yüzde 75.3’e yükseldi

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