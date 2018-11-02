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Ihlamurun faydaları nelerdir?

Ihlamurun faydaları nelerdir?

Halk arasında rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ıhlamur, geleneksel olarak sinirleri yatıştırmak, öksürük ve boğaz ağrılarına iyi gelmesi için kullanılır. Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, ıhlamurun faydalarını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 10:50 - Güncelleme: 02-11-2018 10:50

Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, "Ihlamurun sağlık üstüne birçok etkisi vardır, bunların başında en çok sindirim sistemine olan etkisi gözükmektedir aynı zamanda hafızayı kuvvetlendirici etkisi de vardır. Eğer hekiminiz tarafından herhangi bir şey söylenmedikçe bütün yaş grubunda kullanılabilir, hamileler ve emziklilerde ıhlamuru rahatlıkla tüketebilirler. Özellikle ıhlamurun C vitamini de yüksektir bu nedenle gribe karşı da bir kalkan oluşturmakta. Bu dönemde griple ilgili sıkıntınız varsa ıhlamur çayını rahatlıkla kullanabilirsiniz içerisine bal ekleyip, limon ve içine bir kaç tane karanfil ekleyip bağışıklık sisteminizi daha da güçlendirebilirsiniz." şeklinde konuştu.

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