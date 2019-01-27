Ihlamur yaprağının bilmediğiniz faydaları

Ihlamur yaprağı ya da tomurcuğu demlenirken içerisine limon, karanfil veya çubuk tarçın ekleyebilirsiniz. Bu sayede kan şekeriniz daha dengeli olacaktır ve tokluk hissi de daha uzun sürecektir.

Eğer yeşilçay, beyaz çay gibi diğer bitki çayları tansiyon düşüklüğü şikayeti yapıyorsa mutlaka ıhlamur çayını tercih etmelisiniz.

Ihlamur çayının hem ödem atıcı etkisinden yaralanmak için kaynattığınız suyun içerisine ıhlamurla birlikte kiraz sapı, mısır püskülü gibi diğer bitkilerden de ilave edebilirsiniz. Bu sayede hem bağışıklık sisteminiz güçlenecektir hem de ödem atımına yardımcı olacaktır. Ayrıca antioksidan kaynağı almış olacaksınız.