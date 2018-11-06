  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

İHL hocasından 15 yaşındaki erkek öğrencisine 'tatlışım', 'yoksa azgınlaşırsın mmm' mesajı

İHL hocasından 15 yaşındaki erkek öğrencisine 'tatlışım', 'yoksa azgınlaşırsın mmm' mesajı

TEKİRDAĞ'da imam hatip lisesinde görevli 2 çocuk babası felsefe öğretmeni M.D., 10'ncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki G.K.'yı bilgisayarındaki cinsel içerikli görüntüleri sildirmek için çağırdı. Ardından da öğrencisine, “Tatlışım... Öptüm paşam... Yoksa azgınlaşırsın mmm” diye mesajlar gönderdi. Yakalınca da Allah'a sığındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 07:50 - Güncelleme: 06-11-2018 08:39

Bilgisayarındaki cinsel içerikli görüntüleri sildirmek için çağırdığı 15 yaşındaki öğrencisine, “Tatlışım... Öptüm paşam... Yoksa azgınlaşırsın mmm” diye mesajlar atan, özel arabasıyla da plaja götüren öğretmene 3 yıl hapis istendi. Olay Tekirdağ'da imam hatip lisesi 10'ncu sınıf öğrencisi, 15 yaşındaki G.K.'nın annesi H.C., oğlunun Facebook hesabını kontrol etmesiyle ortaya çıktı.

ANNE FACEBOOK'U KONTROL EDİNCE... 10. sınıf öğrencisi oğlu G.K.'nın Facebook hesabını kontrol eden anne H.C.'nin, felsefe öğretmeni M.D.'den gelen ve uygunsuz olduğu ileri sürülen mesajlar dikkatini çekti. Bunun üzerine anne, önce polise ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyet dilekçesi verdi.

ÖĞRETMEN EVLİ ve İKİ ÇOCUK BABASI... Evli ve 2 çocuk babası felsefe öğretmeni M.D hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. M.D. hakkındaki şikayetten haberdar olunca anne H.C.'ye gönderdiği 3 sayfalık mektupta, ortada büyük bir yanlış anlama olduğunu ve G.K.'yı biricik oğlu olarak gördüğünü belirterek şunları yazdı:  

HAKKINIZI HELAL EDİN... "Tatlışım, öptüm paşam, güzel oğlum kelimelerini kullanmışım. İnanın hanımefendi ben bütün öğrencilerimi çok severim. Ben kendi çocuklarıma da öyle hitap ederim. İstemeden de olsa size tuhaf şeyler yaşattığım için özür dilerim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ederseniz sevinirim. Okulum için çok endişeleniyorum. Sizlerden ricam eğer mümkünse şikayetinizden vazgeçmeniz. Ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Unutmayın onlar bizim evlatlarımız, onlara karşı en ufak bir şeytani kaygı güdemeyiz. Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah'a sığınırız. Siz de haklısınız beni hiç tanımıyorsunuz ki."

‘CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİ SİLMESİNİ İSTEDİM, SİLEMEDİ'... Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan şikâyet üzerine M.D.'nin ifadesini aldı. M.D., "Tarihini hatırlamadığım bir gün bilgisayarımda bulunan cinsel içerikli video ve resimleri silmek istedim. Ancak beceremedim. Silmesi için G.K.'dan yardım istedim. Kendisi de tüm uğraşlarına rağmen bu video ve resimleri bilgisayarımdan silmeyi başaramadı. Geçmiş dönemde de birkaç defa başarılı gördüğüm öğrencilerimi kendi arabamla denize götürmüştüm. Çadırlarda beraber kaldık. Bunları kesinlikle kötü niyetle yapmadım" dedi. 

SAVCILIK 3 YIL HAPSİNİ İSTEDİ... Savcılık öğretmen hakkında hazırladığı iddianamede M.D.'nin öğrencisine Facebook üzerinden mesajlar attığı, her yaz arabasıyla birkaç öğrenciyi denize götürdüğü, çadırda kaldıkları yönündeki mesajı, "Hocasının tatlısı, ama sadece benim tatlım", "yoksa azgınlaşırsın mmm" şeklindeki mesajlarının cinsel taciz içeren mesajlar olduğu belirtildi. M.D'nin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İHL hocasından 15 yaşındaki erkek öğrencisine 'tatlışım', 'yoksa azgınlaşırsın mmm' mesajı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • 16 YILLIK AKP IKTIDARI AHLAKIMIZI CÖKERTTI 06 Kasım 2018 08:19 neler oluyor bu egitim camiasindaki ögretmenlere ya! tabi önceden az maas aliyorlardi, karinlarini doyurma derdine düsüyorlardi. 16 yildir ülkemiz malesef ahlak erozyonuna ugramis durumda kendi ögrencisine asilan, bastan cikartmaya calisan hatta ask yasayan ögretmenler, birbirini aldatan esler ve dagilan yuvalar. sahi neler oluyor bu millete böyle? ögretmenler haketmedikleri halde fazla maas aliyorlar, hepsinin evi var, son model arabalari var. artik ev araba almak icin para biriktirmiyorlar, sapiklik yapmak icin para harcayacak yer bulamiyorlar, evli olduklari halde, coluk-cocuk sahibi olduklari halde pedofil davranislar sergiliyorlar. zaten bu felsefe hocalarinin cogu kafayi yemis pedofil insanlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro