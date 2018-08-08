İHH kurbana hazır

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Paylaştığın senindir, paylaş sevindir” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa kurban projesini gerçekleştiren İHH, 26 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl daha fazla bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise 750 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin 750 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 53 bin 500 bin hisse dağıtan İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

Neler yapılacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 103 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atılacak.



İHH ekipleri yollara düşecek

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.



Kardeşlik duyguları güçlenece

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.



Kriz bölgelerine öncelik verilece

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak.



35 bin yetime bayramlık kıyafe

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 20 ülkede 35 bin yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor. Tüm hayırseverler 120 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 3072’ye göndererek projeye 5 TL destekte bulunabilirler.



5 kıtada kurban organizasyon

Afrika’dan Balkanlar ve Güneydoğu Asya'ya Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya beş kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan İHH’nın bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği ülke ve bölgeler şunlar:

Afrika: Burkina Faso, Çad (Çadlı, Orta Afrikalı ve Nijeryalı Mülteciler), Kamerun (Kamerunlu ve Orta Afrikalı Mülteciler), Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Cibuti (Cibutili ve Yemenli Mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Güney Afrika (Güney Afrikalı ve Malawili Mülteciler), Güney Sudan, Maurituis, Kenya (Kenyalı ve Somalili Mülteciler), Komor Adalari, Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele), Tanzanya, Uganda ve Zimbabve.

Asya: Bangladeş (Bangladeşli ve Arakanlı Mülteciler), Hindistan, (Hindistan, Jamnu Keşmir, Kerala ve Assam), Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar (Myanmar ve Arakan), Vietnam, Tayland (Patani), Endonezya, Filipinler (Moro), Vanuatu, Kamboçya ve Doğu Türkistan.

Ortadoğu: Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır, Tunus, İran ve Libya.

Orta Asya ve Kafkasya: Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Acara, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna, Ahıska, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya ve Çeçenistan.

Amerika: Haiti, Ekvador ve Bolivya.



Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

-Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.



Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz

Bağışlar, İHH merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.​