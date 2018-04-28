İhbar geldi polis harekete geçti: 'Maskeli sürücü' endişesi!

DÜZCE'de 'maskeli sürücü' ihbarı polisi harekete geçirdi. Tamirciye ulaşana kadar aracının kırık camından sıçrayan parçalardan korunmak için maske takan sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu.

İhbar geldi polis harekete geçti: 'Maskeli sürücü' endişesi!

Düzce'de 'maskeli sürücü' ihbarı polisi harekete geçirdi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ihbar üzerine D-655 karayolunda 34 KZ 9556 plakalı otomobili durdurdu.

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İhbar geldi polis harekete geçti: 'Maskeli sürücü' endişesi!

Araçtan indirilen sürücü Mehmet Kurt ile otomobilin sahibi olduğu öğrenilen Tolga Şen ile yolcu olarak bulunan Yener Ateşli'ye polis tarafından üst araması yapıldı. Otomobilde de arama yapan polis, otomobil sahibi Şen ile sürücü Kurt'a cezai işlem uyguladı.

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İhbar geldi polis harekete geçti: 'Maskeli sürücü' endişesi!

Olayın şaşkınlığını yaşayan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir akrabası ile kavga ettiğini ve aracının camlarının o kişi tarafından kırıldığını söyledi.

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İhbar geldi polis harekete geçti: 'Maskeli sürücü' endişesi!

Otomobili tamir ettirmek için Düzce'ye getirmek için yola çıktıklarını ifade eden Şen, "Aracımı Düzce'ye yaptırmak için getiriyordum fakat rüzgar olduğu için yüzlerimizi kapattık. Cam kırıklarından korunmak istedik. Bu durum polisleri harekete geçirmiş. Biz de çok şaşırdık" dedi.

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