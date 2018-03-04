İhanetten şüphelenen koca, eşinin telefonuna ortam dinlemesi yapan casus yazılım yükledi. ‘Sesli delil’leri mahkemeye sunan kocanın boşanma talebi kabul edildi. Tazminata mahkûm edilen kadın ses kayıtları için “Hukuka aykırı” diye itiraz etti ancak Yargıtay kararı onadı

Casus yazılımlı ihanet davasına konu olay, 2015’te Aydın Söke’de yaşandı. Aldatıldığından kuşkulanan öğretmen koca, hemşire karısının telefonuna casus yazılım yükledi. Bu yazılım sayesinde ortam dinleme cihazına dönüşen telefon üzerinden kadının tüm konuşmaları kaydetti. Bu kayıtlar arasında, kadının işyerinde bir arkadaşıyla yaşadığı cinsel birlikteliğe ilişkin sesler de yer aldı.

Kayıtları dosyasına ekleyen koca, boşanma davası açtı. Kadın da şiddet gördüğünü ve evden kovulduğunu savunarak karşı boşanma davası açtı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre dava, Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde (aile mahkemesi sıfatıyla) görüldü. Koca “Eşim beni aldattı. Boşanmayı, uygun bir miktar tazminata mahkûm edilmesini ve çocuğun velayetinin de bana verilmesini istiyorum” dedi.

Davalı kadın ise davanın reddini talep etti: “Fiziki şiddet uyguladı, evden kovdu, hakaret etti. Ayrıca evlilik yükümlülüklerini yerini getirmiyordu. Benim boşanma talebim kabul edilsin, tazminata da hükmedilsin.” İki tarafın da boşanma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, ‘zina’ eyleminin kocanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, hemşire eşi 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.