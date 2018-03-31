İhanetin bedeli! Eski eşin sözleri olay yaratacak

Paylaşılan sabıka fotoğrafı nedeniyle 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen model Jeremy Meeks, evlilik dışı ilişki yaşadığı milyarder sevgilisi Chloe Green ile bebek bekliyor. Jeremy Meeks'in eski eşi " Jeremy beni bırakıp gittiğinde ikinci çocuğumuza hamileydim, bebeğimi düşürdüm" dedi.

İhanetin bedeli! Eski eşin sözleri olay yaratacak

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks’in (34), evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinin hamile olduğu öğrenildi. Evliyken Topshop’un varisi Chloe Green (27) ile birlikte olmaya başlayan Meeks, ikinci çocuğunu kucağına alacak. Milyarder Green ile model Meeks’in aşkı geçen yaz Bodrum’da bir teknede çekilen samimi fotoğrafları sayesinde ortaya çıkmıştı. Meeks, şimdi ayrı yaşadığı çocuğunun annesi Melissa Meeks ile o dönemde halen evliydi.

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İhanetin bedeli! Eski eşin sözleri olay yaratacak

Jeremy Meeks'ten bir çocuk sahibi olan eski eş Melissa Meeks, İngiliz medyasına zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Melissa Meeks, "Jeremy iki ay önce 8 yaşındaki oğluyla basketbol oynarken, basket topunu karnına koydu, 'Bakın hamileyim' dedi. Bunu neden yaptığını etrafında hamile biri olup olmadığını sorduğumda 'Evet Chloe hamile' yanıtı aldım. Sanki kalbim durmuş gibiydi." dedi.

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İhanetin bedeli! Eski eşin sözleri olay yaratacak

Melissa Meeks'in anlattıkları bununla da kalmadı. Dünyanın en yakışıklı mahkumu unvanına sahip Jeremy Meeks'in onu terk ettiği dönemlerde kendisinin de hamile olduğunu anlatan Melissa Meeks "Beni bırakıp gittiğinde ikinci çocuğumuza hamileydim, bebeğimi düşürdüm" açıklamasında bulundu.

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İhanetin bedeli! Eski eşin sözleri olay yaratacak

Green ile Meeks, Green’in ailesinin ilişkiye karşı olduğu söylentileri ve evlilik dışı ilişki yaşadıkları eleştirilerine aldırmadan ilişkilerini sürdürerek ilk kez Mayıs 2017’de Cannes Film Festivali’nde el ele görüntü vermişti. Eşi Melissa Meeks ile boşanma sürecinde olan Jeremy Meeks’in sekiz yaşındaki oğlu Jeremy Meeks Jr. için nafaka olarak ayda bin dolar ödeyeceği öğrenildi.

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