İhanete uğramıştı! Ayrılık sonrası Aslı'dan ilk hamle

Ayrılık haberleriyle gündemde olan Murat Boz, ''Ayrılık doğru... Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti.'' diyen Boz, ''Aslı benim için çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor ama bunlar iki kişi arasında olan çok özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş. böyle oldu. Bu kadar... Bununla ilgili söyleyecek ç.ok fazla bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.