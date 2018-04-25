İhanete uğramıştı! Ayrılık sonrası Aslı'dan ilk hamle

Ünlü popçu Murat Boz, Aslı Enver'in ayrılığı magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Aslı Enver ile Murat Boz’un birlikteliği popçunun geçen yıl Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı gece kaçamağıyla sekteye uğramıştı. Bir buçuk ay ayrı kalan çift, ailelerin araya girmesiyle barışmıştı. Ancak çiftin bir şartla aşklarına kaldıkları yerden devam kararı aldıkları öğrenildi. O da Aslı Enver’in evlilik şartıydı.
Ayrılık haberleriyle gündemde olan Murat Boz, ''Ayrılık doğru... Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti.'' diyen Boz, ''Aslı benim için çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor ama bunlar iki kişi arasında olan çok özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş. böyle oldu. Bu kadar... Bununla ilgili söyleyecek ç.ok fazla bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.
Ayrılık haberleriyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 2 buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde bitiren ikiliden Enver'in, popçuyu kıskançlıklarıyla bunalttığı ve çiftin bu nedenle ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak Instagram'daki lost. secret adlı hesabın iddiasına göre ünlü çiftin ayrılığında ihanet başrolde.
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