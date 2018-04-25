İhanete uğramıştı! Ayrılık sonrası Aslı'dan ilk hamle

Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkilerini noktalayan ve ayrılık şokunu üzerinden atamayan Aslı Enver'den ilk hamle geldi. İhanete uğrayan Aslı Enver, ünlü şarkıcıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

İhanete uğramıştı! Ayrılık sonrası Aslı'dan ilk hamle

Ünlü popçu Murat Boz, Aslı Enver'in ayrılığı magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

112
İhanete uğramıştı! Ayrılık sonrası Aslı'dan ilk hamle

Aslı Enver ile Murat Boz’un birlikteliği popçunun geçen yıl Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı gece kaçamağıyla sekteye uğramıştı. Bir buçuk ay ayrı kalan çift, ailelerin araya girmesiyle barışmıştı. Ancak çiftin bir şartla aşklarına kaldıkları yerden devam kararı aldıkları öğrenildi. O da Aslı Enver’in evlilik şartıydı.

212
İhanete uğramıştı! Ayrılık sonrası Aslı'dan ilk hamle

Ayrılık haberleriyle gündemde olan Murat Boz, ''Ayrılık doğru... Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti.'' diyen Boz, ''Aslı benim için çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor ama bunlar iki kişi arasında olan çok özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş. böyle oldu. Bu kadar... Bununla ilgili söyleyecek ç.ok fazla bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

312
İhanete uğramıştı! Ayrılık sonrası Aslı'dan ilk hamle

Ayrılık haberleriyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 2 buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde bitiren ikiliden Enver'in, popçuyu kıskançlıklarıyla bunalttığı ve çiftin bu nedenle ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak Instagram'daki lost. secret adlı hesabın iddiasına göre ünlü çiftin ayrılığında ihanet başrolde.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro